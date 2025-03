C1 : Pourquoi l’Inter va aller au bout cette année

Avec déjà un pied en quarts de finale, l’Inter doit terminer le boulot ce mardi soir face au Feyenoord. Avec l’ambition d’aller chercher cette Ligue des champions qui lui échappe depuis 15 ans.

→ Parce que l’Italie se remet à gagner en Europe

Vous l’avez sûrement entendue, cette petite comptine qui berçait nos douces oreilles en France. Certes, l’OM est toujours le seul club français à avoir remporté une Coupe d’Europe de premier plan, mais on aimait se rassurer en se disant que nos voisins italiens n’étaient finalement pas mieux lotis depuis une dizaine d’années. Mais il faut croire qu’à force de bien bosser, les clubs de la Botte commencent à récolter le fruit de leurs efforts. Outre l’AS Roma, qui avait remporté en 2022 la première édition de la Ligue Conférence face à Feyenoord, le triomphe de l’Atalanta Bergame de Gian Piero Gasperini en Ligue Europa la saison passée a confirmé le retour au premier plan du calcio . Si l’Inter n’a pas encore pris le train en marche au palmarès, la formation de Simone Inzaghi est sans conteste la plus complète et la plus à même d’écrire une nouvelle page européenne du football transalpin.

Ces deux dernières saisons, l’Inter n’était pas si loin du but : tout le monde ici se rappelle cette nuit tragique d’Istanbul qui aurait dû être celle du sacre si Romelu Lukaku n’avait pas failli devant Ederson. Impossible non plus d’oublier la précédente campagne européenne des Nerazzurri , qui produisaient l’un des plus beaux footballs d’Europe, eux qui se sont pris un stop par un Atlético de Madrid qu’ils auraient dû éliminer dès le match aller. À Lautaro & co de tirer les leçons des échecs passés.…

SF pour SOFOOT.com