C1 – Le tirage complet des barrages de la Ligue des champions

La messe est dite. Le tirage des barrages de la Ligue des champions a eu lieu ce vendredi midi au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse). Comme l’année dernière, il y aura un duel franco-français entre Monaco et le PSG alors que Qarabag affrontera Newcastle.

Real Madrid affrontera Benfica, l’Atalanta défiera Dortmund

Sinon, à noter un savoureux duel entre l’Atalanta et Dortmund, la confrontation entre le Real Madrid et Benfica mais aussi l’affiche alléchante entre Bruges et l’Atlético. Les dates des barrages sont déjà fixées. Les matchs aller se dérouleront les 17 et 18 février 2026 , tandis que les matchs retour sont programmés pour les 24 et 25 février 2026 . Et l’OM dans tout ça ?…

TM pour SOFOOT.com