C1 : Bodø/Glimt file en barrages

On n’a pas encore fini d’entendre parler de Boudeuh . Sensation de l’année dernière en Ligue des champions après avoir sorti l’Inter Milan et atteint les huitièmes de finale, Bodø/Glimt compte bien être une nouvelle fois de la partie. Et tout n’a pas été simple pour atteindre le tour des barrages, puisqu’il a fallu se débarrasser de l’Union saint-gilloise au terme d’une double confrontation épique (6-5 sur les deux matchs) et d’un match retour qui se sera réglé en prolongation à l’avantage des Norvégiens (3-2) . Bodø affrontera le vainqueur de Nimègue-Olympiakos.

Sur les autres pelouses qui ont joué en première partie de soirée, à noter que le Kairat Almaty ne répètera pas l’exploit de l’année dernière, plus qu’il a été battu par les Bulgares du Levski Sofia (1-0) . De quoi rassurer pas mal de supporters européens qui n’auront pas à se fader le déplacement à l’extérieur. À noter également la qualification du Dinamo Zagreb pour les barrages, où ils affronteront d’autres Norvégiens, le Viking FK. Et sans oublier non plus la belle remontada du Sabah Baku (Azerbaïdjan) sur Aarhus et un joli 4-0 à la maison.…

TJ pour SOFOOT.com