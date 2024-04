« C’était une maladresse et je le regrette » : le mea culpa du député Quentin Bataillon

Opération déminage. Invité de France Info ce jeudi matin, le député Quentin Bataillon, président de la commission d'enquête TNT, a tenté de baisser les décibels à la tempête médiatique et politique générée par son passage sur l'émission TPMP de Cyril Hanouna. Histoire de ne plus être une « tortue avec le dos en l'air » face à la meute, comme l'a décrit plus tôt son collègue de Renaissance Karl Olive au micro d'Europe 1. « C'est une boulette, il faut qu'il puisse s'excuser. Cela n'enlève en rien l'excellent travail de Quentin pendant l'ensemble de la commission d'enquête », a tenu à le défendre Karl Olive.

Des excuses après sa sortie sur « l'arrogance » de Yann Barthès, récemment auditionné par la commission d'enquête, le député n'en a pas formellement prononcé. Il a émis plus exactement des regrets et, confie-t-il, témoigné son respect par texto au groupe TF1, propriétaire de la chaîne TMC où est diffusée Quotidien , assurant qu'il n'avait « aucune animosité ».

« C'était compliqué de le faire là-bas [sur l'émission TPMP de C8, NDLR] parce qu'on voit bien qu'il y a un conflit très fort entre les deux émissions. Ce n'était pas mon rôle de le faire là-bas, c'était une maladresse et je le regrette », a déclaré l'élu de la majorité présidentielle au micro de France Info. Et d'ajouter : « Ce