« C’était tentant de nous faire passer pour des peintres, mais... »

Le FC Martigues va devoir cravacher dur s’il veut se redonner un peu d’espoir dans la lutte pour le maintien en L2. Et ça commence ce vendredi soir avec la réception d’Annecy. Côté Martigues, Milan Robin, 25 ans, fait partie de ces joueurs qui ne comptent pas lâcher l’affaire. Entretien.

Avec tout ce qu’il s’est passé cette saison à Martigues, comment on aborde les derniers mois de compétition ? Il nous reste 11 matchs (dont celui contre Annecy ce vendredi, NDLR) , et on sait qu’on finit très fort, puisqu’on joue Metz, le Paris FC et Lorient dans les dernières journées. Donc le gros tournant de notre saison, il est là, sur les 3-4 prochains matchs qui nous attendent pour prendre des points. Si c’est le cas, on pourra espérer jusqu’au bout, jusqu’à la dernière journée, pour essayer d’aller chercher ce maintien.…

Propos recueillis par RC pour SOFOOT.com