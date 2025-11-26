« C’était la première fois de ma vie que je faisais ça » : Pep Guardiola a déconné et il l'assume

« C’était la première fois de ma vie que je faisais ça » : Pep Guardiola a déconné et il l'assume

Ça arrive même aux meilleurs.

Trois jours après la défaite à Newcastle (2-1), le Manchester City de Guardiola s’est à nouveau incliné ce mardi soir face à Leverkusen (0-2) . Une défaite inattendue à domicile, la première cette saison en Ligue des champions, ralentissant les Skyblues dans la course au top 8. Si la jeunesse allemande a brillé à l’Etihad Stadium, c’est aussi parce que Pep Guardiola a opté pour un gros turnover pour une rencontre qualifiée la veille de « vraie finale » en conférence de presse. …

KM pour SOFOOT.com