C'est une première : une femme accède à la présidence d'un club de Bundesliga
Une nouvelle ligne dans un CV bien rempli.
Ce mercredi, le RasenBallsport Leipzig a officialisé la nomination de Tatjana Haenni au poste de présidente du club . À 59 ans, l’ancienne joueuse suisse (23 sélections avec la Nati) devient donc la première femme à prendre la direction d’un club professionnel en Allemagne. …
CDB pour SOFOOT.com
