« C'est un vol » : les réactions fusent à Marseille après le penalty non sifflé

L’OM est-il maudit par l’arbitrage ?

À l’issue d’un enchaînement complètement lunaire, et une main non sifflée puis le superbe but de Lazar Samardzic, l’OM a laissé filer la victoire à l’Atalanta en toute fin de match, dans une rencontre très frustrante. Forcément, les esprits marseillais étaient remontés. À commencer par Roberto De Zerbi qui s’efforçait de mettre les formes pour éviter des remous sur l’arbitrage bien connus à Marseille . « On ne méritait pas de perdre. Il y a eu cet épisode un peu douteux. Ça fait plusieurs fois qu’on perd à cause d’un épisode, à Madrid, à Lisbonne et ce soir… On a perdu trois matchs en Ligue des champions de la même manière, rocambolesque » , a regretté le technicien marseillais aux micros de Canal+ et Sky Sports Italie .…

TJ, avec LB au Vélodrome pour SOFOOT.com