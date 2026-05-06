C’est officiel, le multiplex de Ligue 1 change de jour !

C’est officiel, le multiplex de Ligue 1 change de jour !

Le multiplex du dimanche après-midi, c’est fini ! Dès la saison prochaine, la programmation des matchs de Ligue 1 va de nouveau changer. Le multi’ dominical est déplacé au samedi soir , a confirmé Nicolas de Tavernost.

C’est lors d’une audience au Sénat, devant la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, consacrée à la crise des droits TV du football, que le patron de la LFP a notifié ce léger changement.…

EM pour SOFOOT.com