C'est officiel, Barça-PSG ne se jouera pas au Camp Nou

Un stade olympique pour des champions d’Europe.

Au lendemain de sa victoire dans le temple de Saint-James Park, le FC Barcelone a enfin trouvé son stade pour la prochaine journée de Ligue des champions face au PSG le 1 er octobre. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, les Blaugranas annoncent que ce duel des titans se disputera au Stade olympique Lluís-Companys de Montjuïc. Il y a un an et demi, les Parisiens d’un Kylian Mbappé double buteur avaient éliminé le Barça dans cette enceinte hôte des JO 1992.…

MBC pour SOFOOT.com