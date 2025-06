« C’est magnifique qu’un petit club de D4 suédoise puisse changer les règles du football »

Quand une simple blague sur les réseaux sociaux pousse à changer les règles du football. Petit club de quatrième division suédoise situé non loin de Malmö, le Torns IF a publié une vidéo montrant comment il était possible de contourner le hors-jeu par une simple passe lobée. Deux ans et de nombreuses péripéties plus tard, l’IFAB annonce des changements sur la loi 11 du football. Entretien avec Tim Nielsen, concepteur de la vidéo, dont la persévérance a permis à son équipe de s’inscrire dans l’histoire du jeu.

Qu’est-ce qui vous a amené à poster une vidéo sur les réseaux sociaux pour contourner le piège du hors-jeu ?

Au départ, nous nous contentions de consulter le règlement de l’IFAB (instance déterminant les règles du jeu, NDLR) dans le détail. Lorsque nous sommes arrivés à la règle du hors-jeu, il est écrit que « seul le premier point de contact avec la balle doit être pris en compte ». L’idée m’est venue en deux secondes, comme une évidence : le porteur de balle doit la garder en équilibre sur son pied, puis lancer d’une louche un joueur qui à ce moment peut se trouver derrière la ligne de défense. J’ai tout de suite pensé que cela pourrait donner lieu à une technique pour contourner cette règle du hors-jeu. En ce qui concerne le geste de la « Torn pass » (cette fameuse louche, NDLR ), j’ai eu une inspiration : celle de Michael Laudrup pour Ebbe Sand, lors d’un Danemark-Nigeria à la Coupe du monde 1998. Bien entendu, nous avons exagéré le geste : le Danois n’était pas hors jeu sur cette action, mais cela permet de voir que ce genre de gestes peut arriver sur un terrain.…

