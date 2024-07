"C'est lui le dynamiteur" : marcheur de la première heure, Gilles Le Gendre estime que "la macronie est terminée"

"La seule coalition qui existe aujourd'hui, c'est une coalition contre le président de la République", a attaqué Gilles Le Gendre.

Gilles Le Gendre à Paris, le 19 février 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Marcheur de la première heure, l'ex-député Gilles Le Gendre a sévèrement critiqué jeudi 11 juillet Emmanuel Macron, l'accusant d'avoir "dynamité" sa majorité. "Le macronisme, c'est fini", a-t-il tranché.

Le macronisme, "en tant que force de transformation du pays dans le cadre d'un programme cohérent, c'est terminé", a-t-il insisté sur BFMTV . Ce fidèle d'Emmanuel Macron dès 2017 n'avait cependant pas obtenu l'investiture du parti Renaissance dans la circonscription où il avait pourtant été élu en 2017 puis réélu en 2022.

Pour lui, le dépassement du clivage droite-gauche qui avait créé l' "enthousiasme" en 2017 est obsolète, car au sein des macronistes "nous voyons poindre des divisions radicales qui se font précisément sur la restauration du clivage droite gauche". Il a dépeint un bloc central "restreint" et "enfermé entre deux mâchoires" à droite et à gauche.

Vers une "crise de régime"

Emmanuel Macron n'est pas en reste : " Le président est resté sourd à tous ceux qui le mettaient en garde contre le fait que cette dérive , cet abandon des idéaux initiaux, était en train de créer une situation intenable", a dénoncé Gilles Le Gendre, ancien président du groupe de députés Renaissance. "C'est lui le dynamiteur", a-t-il asséné, en évoquant "la décision de la dissolution, qui a entraîné des réactions en chaîne dont on n'a pas encore vu le terme".

Cette "crise démocratique" risque d'évoluer en "crise de régime" selon l'ancien député. "Aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que la règle du jeu est contestée et ne fonctionne plus comme on en a l'illustration depuis quinze jours".

Sans réponse à la "question démocratique", il a prédit que "nous irons de crise en crise, jusqu'à la crise finale qui consistera à placer madame Le Pen à l'Élysée en 2027 ou avant".

"La seule coalition qui existe aujourd'hui, c'est une coalition contre le président de la République", a-t-il ajouté, à l'heure où aucune majorité ne se dégage à l'Assemblée pour permettre de former un gouvernement.

Il a néanmoins appelé le président à créer une coalition avec un objectif précis, "en réunissant les forces politiques pendant une durée déterminée, quelque mois pour remettre à plat les institutions et réformer l'Etat".