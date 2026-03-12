C'est la fin des couleurs arc-en-ciel sur les maillots de Ligue 1

Une triste nouvelle. Les clubs de Ligue 1 ne porteront plus les couleurs arc-en-ciel en symbole de lutte contre l’homophobie lors de la dernière journée de championnat. Une réunion s’est tenue ce mercredi et la LFP travaillerait sur un nouveau dispositif pour réunir sous un même combat les luttes contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie.

En 2024, la LFP avait déjà abandonné les couleurs sur les maillots et numéros des joueurs, seuls les brassards et un écusson restaient en vigueur. Ce changement entraînait le départ de deux associations , SOS Homophobie et le PanamPride Football Club.…

AR pour SOFOOT.com