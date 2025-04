C'est l'OL, c'est le foot

Éliminé de la Ligue Europa ce jeudi par Manchester United, à l'issue d'un match dingue au dénouement incroyable (5-4, ap), l'OL a livré un match à son image. Mais aussi à l'image du foot qu'on aime, même quand il rend triste.

Pour tous les supporters de l’OL, ce 17 avril 2025 restera gravé dans les mémoires. Pour toujours. Mais pour les Rhodaniens ayant fait le déplacement à Manchester, ce match entre l’OL et les Red Devils a sûrement été le plus beau et le plus horrible de leur vie. Une partie des 2 500 fans ayant fait le déplacement le jour même, le stress du match a rapidement été effacé par l’attente aéroportuaire et les retards du trafic aérien. Quelques pintes pour faire passer le temps dans le terminal de Beauvais, les remontrances des hôtesses, déjà exaspérées des chants lancés à l’heure où ces personnes auraient dû les entonner dans le cortège plutôt que dans une carlingue, et rien ne présage d’une rencontre tranquille. Pourtant, en ouvrant rapidement le score puis en doublant la mise juste avant la pause, les Mancuniens ont gâché la fête en parcage, pendant que Corentin Tolisso regardait ses pompes et que Nicolás Tagliafico réclamait une faute sur le but de Diogo Dalot.

Trois matchs dans le match

Finalement, la soirée s’annonce frustrante, décevante, mais simple pour tout le monde : l’OL est mal rentré dans son match, s’est découvert et a laissé son adversaire se recroqueviller devant sa surface pour seulement piquer en contre grâce à Alejandro Garnacho. Mais cette heure de jeu n’était finalement que le premier des trois matchs qui ont eu lieu sur la pelouse impeccable du Théâtre des rêves, qui porte si bien et si mal son nom selon la couleur de l’écusson que l’on défend. En arrachant un but, Corentin Tolisso a semé le doute dans les têtes d’une équipe qui n’a pas confiance en elle et en laquelle ses fidèles n’ont pas confiance non plus. Déjà silencieux, le public s’est tu après le but de Tagliafico, pendant que les Lyonnais exultaient, comme si les deux camps savaient ce qui allait se passer. Oui, Lyon vient de prendre l’ascendant psychologique et va rouler sur des Mancuniens refusant l’idée de bien jouer en attaque.…

Propos recueillis en conférence de presse par LT.

Par Léo Tourbe, à Manchester pour SOFOOT.com