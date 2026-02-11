C'est fini pour Roberto De Zerbi à Marseille

L’humiliation de trop . Après deux revers douloureux contre Bruges et Paris et un début d’année 2026 plein de frustrations, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM . Dans un communiqué publié en pleine nuit, le club phocéen a confirmé une rumeur de plus en plus persistante depuis la veille et annoncé la fin de la collaboration avec le technicien italien d’un « commun accord ».

Une décision « difficile »

Arrivée à l’été 2024 à Marseille avec l’étiquette d’un coach joueur et capable de faire passer un cap à Marseille, il repart moins de deux ans plus tard avec celle de celui qui, malgré une deuxième place dès sa première année, aura vécu une fin de cycle catastrophique et aura semblé débordé et à court de solution.…

JF pour SOFOOT.com