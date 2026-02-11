 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM selon un communiqué
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 07:26

Roberto De Zerbi lors du match de Ligue 1 Paris FC-Olympique de Marseille

Roberto De Zerbi lors du match de Ligue 1 Paris FC-Olympique de Marseille

‌Roberto De Zerbi a ​été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première de ​l'Olympique de Marseille, actuel 4e au ​classement de la ⁠Ligue 1 de football, annonce ‌mercredi un communiqué du club.

"À la suite d'une ​concertation ‌réunissant l'ensemble des parties prenantes ⁠de la direction du club – propriétaire, président, directeur du ⁠football et ‌entraîneur – il a été ⁠décidé d'opter pour un ‌changement à la tête ⁠de l'équipe première", dit ⁠ce communiqué.

L'Olympique ‌de Marseille a subi dimanche ​une lourde ‌défaite (5-0) face au Paris Saint-Germain, leader du championnat ​français de football et compte dix ⁠points de retard sur le RC Lens, deuxième.

Il reçoit samedi le Racing Club de Strasbourg (7e).

(Rédigé par Nicolas Delame, édité par ​Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi pendant un match de Ligue des champions à Bruges, le 28 janvier 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Ligue 1: De Zerbi s'en va, l'OM cherche toujours la stabilité
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:41 

    L'OM espérait vivre avec Roberto De Zerbi un cycle de trois ans mais le club et le technicien italien, affaibli par plusieurs lourdes défaites, ont annoncé dans la nuit la fin de leur collaboration, qui renvoie Marseille à son instabilité quasi-structurelle. "A ... Lire la suite

  • PERNOD RICARD : Risque de correction sous les résistances
    PERNOD RICARD : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 11.02.2026 08:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Un ordinateur portable affichant le logo de Dassault Systèmes. (Crédit: / Adobe Stock)
    Première impression négative pour Dassault Systèmes
    information fournie par Zonebourse 11.02.2026 08:30 

    Dassault Systèmes a beau avoir amélioré sa marge opérationnelle au 4e trimestre, la publication reçoit un accueil initial glacial du marché. Le titre perd 14% en préouverture, plombé par des résultats 2025 inférieurs aux attentes et des prévisions 2026 conservatrices. ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Mobilisation historique à Ubisoft: près de 1.200 grévistes en France, selon les syndicats
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 08:29 

    La grève au sein d' Ubisoft a mobilisé mardi près de 1.200 salariés sur les 3.800 que compte le géant du jeu vidéo en France, selon un décompte des syndicats, soit le plus important mouvement social qu'a connu le groupe, en pleine réorganisation. Plus d'une centaine ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank