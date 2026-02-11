Football: De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM selon un communiqué

Roberto De Zerbi lors du match de Ligue 1 Paris FC-Olympique de Marseille
Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première de l'Olympique de Marseille, actuel 4e au classement de la Ligue 1 de football, annonce mercredi un communiqué du club.
"À la suite d'une concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d'opter pour un changement à la tête de l'équipe première", dit ce communiqué.
L'Olympique de Marseille a subi dimanche une lourde défaite (5-0) face au Paris Saint-Germain, leader du championnat français de football et compte dix points de retard sur le RC Lens, deuxième.
Il reçoit samedi le Racing Club de Strasbourg (7e).
(Rédigé par Nicolas Delame, édité par Zhifan Liu)
