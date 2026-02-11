Football: De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM selon un communiqué

Roberto De Zerbi lors du match de Ligue 1 Paris FC-Olympique de Marseille

‌Roberto De Zerbi a ​été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première de ​l'Olympique de Marseille, actuel 4e au ​classement de la ⁠Ligue 1 de football, annonce ‌mercredi un communiqué du club.

"À la suite d'une ​concertation ‌réunissant l'ensemble des parties prenantes ⁠de la direction du club – propriétaire, président, directeur du ⁠football et ‌entraîneur – il a été ⁠décidé d'opter pour un ‌changement à la tête ⁠de l'équipe première", dit ⁠ce communiqué.

L'Olympique ‌de Marseille a subi dimanche ​une lourde ‌défaite (5-0) face au Paris Saint-Germain, leader du championnat ​français de football et compte dix ⁠points de retard sur le RC Lens, deuxième.

Il reçoit samedi le Racing Club de Strasbourg (7e).

(Rédigé par Nicolas Delame, édité par ​Zhifan Liu)