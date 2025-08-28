C'est fait : Pierre Lees-Melou est au Paris FC
Un délicieux Paris-Brest.
Grand artisan de l’épopée historique des Ty-Zefs en Ligue des champions la saison dernière, Pierre Lees-Melou quitte de la Bretagne pour l’air pollué de la capitale. Ce jeudi, l’ancien métronome du milieu de terrain brestois a signé au Paris FC jusqu’en 2027. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
