C'est bon, tu nous as eu Estêvão

Grand artisan de la victoire de Chelsea face au Barça (3-0), avec un but clinique et une influence constante sur le jeu, Estêvão avait déjà fait sensation en Ligue des champions, notamment face à l’Ajax et Qarabağ. À seulement 18 ans, le Brésilien impose déjà son style et s’affirme comme l’un des talents les plus craquants.

Le premier duel de la génération 2007 a tourné court. Et il a un vainqueur clair : le Brésilien. Mardi soir, Estêvão et Chelsea ont infligé une vraie leçon de football au FC Barcelone de Lamine Yamal. Score final : 3-0. Propre, net, sans bavure. Une victoire qui confirme, une fois de plus, la folie douce de l’ailier brésilien et surtout la dimension qu’il a prise à Chelsea en à peine quelques mois. Arrivé lors du dernier mercato estival comme un énième crack venu du Brésil, Estêvão ne débarquait pourtant pas en terrain conquis. Effectif offensif surchargé, concurrence féroce, pression immédiate : comment un gamin de 18 ans, tout juste arrivé en Europe, pouvait-il s’imposer dans une équipe championne du monde des clubs, surfant sur une vague de confiance collective ? Réponse : tranquillement.

Le génie s’est révélé progressivement. D’abord en préparation, puis au fil des matchs, sans pour autant s’installer immédiatement comme un titulaire indiscutable, surtout en Premier League. Mais à chaque fois que la chance lui a été donnée, Estêvão a su la rendre à son entraîneur, Enzo Maresca. Titularisé, le Brésilien s’est montré décisif. Sorti du banc, il a tout autant su tirer son épingle du jeu, avec comme véritable rampe de lancement ces quinze minutes face à Liverpool, conclues par le but de la victoire à domicile pour les Blues . Et puis il y a ce mardi soir, isolé sur l’aile gauche : crochet court, lecture juste, et une frappe puissante du mauvais pied, le droit, envoyée sous la barre de Joan García. Brutal. Clinique. Avec ce but contre Barcelone, Estêvão devient le troisième teenager à marquer lors de chacune de ses trois premières titularisations en Ligue des champions. Les deux autres ? Mbappé et Haaland. Rien que ça.…

Par Sacha François pour SOFOOT.com