Buts à la dernière minutes, frères de... Le résumé du 2e tour de qualif' de C4

Buts à la dernière minutes, frères de... Le résumé du 2e tour de qualif' de C4

Pour avoir quelques adresses en vacances. Ils s’appellent le NSÍ Runavík, Futbolny Klub ML Vitebsk, Valur Reykjavik ou le Dinamo City, ils viennent des Îles Féroé, de Biélorussie, d’Islande ou d’Albanie, et ont passé avec succès le deuxième tour préliminaire de Ligue Conférence . Les 42 rencontres du jeudi soir ont accouché de belles surprises, comme la lourde défaite du FCSB, anciennement Steaua Bucarest, chez les Lettons d’Auda (1-4). Başakşehir s’est pris les pieds dans le tapis de l’Inter Turku, en Finlande (0-2).

Ça passe pour l’Ajax et Braga

Ce fut plus facile pour Sion face au Bate Borisov (4-0) et pour Nordsjælland, chez les Suédois de Gais (6-0). Le club de Göteborg, troisième du dernier championnat de Suède, avait pourtant remporté le match aller. Les Lituaniens de Žalgiris, eux, ont remonté trois buts d’écart pour s’imposer largement contre le Dinamo Tbilissi de Tornike Kvaratskhelia, frère de (7-2) . Trois buts ont été inscrit… lors des dix dernières minutes.…

UL pour SOFOOT.com