But refusé à l’Islande : « Il y avait faute » pour le sélectionneur Arnar Gunnlaugsson
C’est fair-play.
Défaite ce mardi soir par la France (2-1), l’Islande n’a pas à rougir de sa performance. Certes en supériorité numérique en seconde période après l’expulsion d’Aurélien Tchouaméni, les Strákarnir okkar ont accroché leur adversaire jusqu’en fin de match, où ils pensaient même revenir au score par un doublé d’Andri Guðjohnsen . But finalement annulé par la VAR, jugeant ce dernier fautif d’un tirage de maillot sur Ibrahima Konaté.…
TJ pour SOFOOT.com
