 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

But refusé à l’Islande : « Il y avait faute » pour le sélectionneur Arnar Gunnlaugsson
information fournie par So Foot 10/09/2025 à 01:05

But refusé à l’Islande : « Il y avait faute » pour le sélectionneur Arnar Gunnlaugsson

But refusé à l’Islande : « Il y avait faute » pour le sélectionneur Arnar Gunnlaugsson

C’est fair-play.

Défaite ce mardi soir par la France (2-1), l’Islande n’a pas à rougir de sa performance. Certes en supériorité numérique en seconde période après l’expulsion d’Aurélien Tchouaméni, les Strákarnir okkar ont accroché leur adversaire jusqu’en fin de match, où ils pensaient même revenir au score par un doublé d’Andri Guðjohnsen . But finalement annulé par la VAR, jugeant ce dernier fautif d’un tirage de maillot sur Ibrahima Konaté.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Marcus Thuram, un désert qui le dessert
    Marcus Thuram, un désert qui le dessert
    information fournie par So Foot 10.09.2025 03:01 

    Indispensable à l'Inter dans un autre registre et essentiel à la vie de groupe en équipe de France, Marcus Thuram peine encore à trouver sa place sur le terrain chez les Bleus, où il reste bloqué à deux buts (en 31 sélections), comme son père, depuis maintenant ... Lire la suite

  • Noni Madueke succède à Paul Gascoigne avec une stat folle !
    Noni Madueke succède à Paul Gascoigne avec une stat folle !
    information fournie par So Foot 10.09.2025 01:02 

    Une stat qui a toute sa place sur The Useless Web . Noni Madueke a activement participé au succès fleuve de l’Angleterre en Serbie ce mardi soir (0-5), en inscrivant le deuxième but des Three Lions, son tout premier en sélection. Mais celui qui est récemment passé ... Lire la suite

  • Mondial - Afrique : le Cap-Vert toujours plus proche de sa première Coupe du monde !
    Mondial - Afrique : le Cap-Vert toujours plus proche de sa première Coupe du monde !
    information fournie par So Foot 10.09.2025 00:53 

    Qui pour arrêter le Cap-Vert ? En tout cas pas grand monde dans le groupe D des qualifications zone Afrique pour le Mondial 2026, ni même le Cameroun. Ce mardi, les Cap-Verdiens ont dompté les Lions camerounais à domicile, sur la plus courte des avances (1-0). ... Lire la suite

  • Deschamps réagit aux sifflets du Parc contre Rabiot : « Aucun joueur ne devrait subir ça »
    Deschamps réagit aux sifflets du Parc contre Rabiot : « Aucun joueur ne devrait subir ça »
    information fournie par So Foot 09.09.2025 23:31 

    DD pas fan du public parisien. Hué par le public du Parc des Princes quand bien même son départ de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a dû composer avec les sifflets des quelques supporters parisiens présents dans leur stade pour France-Islande (2-1) . Après ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank