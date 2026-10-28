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But fantôme à Auxerre et main de Maupay : les réponses de la direction technique de l'arbitrage
information fournie par So Foot 28/10/2026 à 12:28

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But fantôme à Auxerre et main de Maupay : les réponses de la direction technique de l'arbitrage

But fantôme à Auxerre et main de Maupay : les réponses de la direction technique de l'arbitrage

Explications. Alors que Will Still en voulait à la goal-line technology ce dimanche après le but discutable du Mans, assurant que « ce qu’on voit sur le ralenti 3D de la goal-line technology, c’est le gant de Paul », de son côté, Didier Digard déplorait que son équipe n’ait pas récolté de penalty en toute fin de match contre l’OM. Les deux techniciens ont finalement obtenu des réponses de la FFF dans le nouveau debrief arbitral de cette J8.

Un but potentiellement fantôme qui devait être accordé selon la DTA

La direction de l’arbitrage est d’abord revenue sur le fait de jeu à Auxerre, expliquant que « les arbitres vidéo procèdent à un examen minutieux des images disponibles, sans toutefois pouvoir identifier d’élément permettant de contredire le signal transmis par la technologie sur la ligne de but. » Les images manquantes, la décision initiale se doit dès lors d’être maintenue : « Celles-ci ne lui permettent pas davantage d’établir avec certitude que le ballon n’a pas entièrement franchi la ligne. La décision de but marqué est donc maintenue. » Un but fantôme qui n’en serait donc pas un……

AP pour SOFOOT.com

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