Bundesliga : Leverkusen perd le contact, bonne opération pour Fribourg

Le suspense pour le titre s’étiole encore un peu.

Alors que le Bayern Munich défiera le Borussia Dortmund ce samedi dans le topspiel du week-end de Bundesliga, l e Bayer Leverkusen a manqué l’opportunité de mettre la pression sur les Bavarois pour raviver la course au titre . Dans une rencontre qu’ils n’auront pas réussi à emballer, les champions d’Allemagne en titre ont laissé filer leurs rares occasions de but et concèdent un triste nul contre l’Union Berlin (0-0), qui les laisse à cinq points du Rekordmeister avec un match en plus. Mauvaise opération également pour Mayence , qui rend les armes à Hoffenheim sur un doublé d’Andrej Kramarić (2-0).…

TB pour SOFOOT.com