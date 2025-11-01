Bundesliga : Leipzig reprend la deuxième place

Red Bull se donne de l’air.

La 9e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi, avec un duel de haut de tableau entre Leipzig et Stuttgart. Et le RBL n’a pas demandé son reste en s’imposant (3-1). Le malheureux Jeff Chabot a d’abord marqué contre son camp en taclant un ballon en retrait pour mettre les locaux devant (45 e ), suivi de la petite révélation de la saison allemande, Yan Diomandé, part s’engouffrer dans la surface avant de croiser sa frappe du gauche (53 e ). La réduction du score de Tiago Tomas, parvenu à éliminer Peter Gulacsi avant de pousser le cuir au fond (65 e ), n’aura été qu’un mince espoir, douché par Rômulo Cardoso, venu contrer le dégagement foireux d’Alexander Nübel et marquer dans le but vide (90 e +1). Leipzig repasse deuxième, Stuttgart glisse au quatrième rang.…

AB pour SOFOOT.com