Bulgarie-Second tour entre la présidente sortante Iotova et Gyurov le 1er novembre

La présidente sortante Iliana Iotova, arrivée dimanche en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Bulgarie avec plus de 34% des voix, affrontera le 1er novembre l'ex-Premier ministre par intérim Andrey Gyurov lors d'un second tour qui s'annonce serré, entre tenants du dialogue avec Moscou et partisans d'un rapprochement avec les Occidentaux.

Après dépouillement de 95% des bulletins de vote, Iliana Iotova, 62 ans, est créditée de 34,6% des voix contre 32% à Andrey Gyurov, un économiste de 50 ans brièvement chef de gouvernement début 2026 et fervent soutien de Kyiv, au terme d'une campagne dominée par le conflit russo-ukrainien et ses conséquences sécuritaires pour la Bulgarie.

Les hostilités se sont de fait rapprochées des côtes bulgares depuis une série d'attaques de drones sur des navires marchands en mer Noire, qui ont fait une vingtaine de disparus. Sofia n'a pas désigné de responsables mais a estimé que ces attaques "bénéficiaient à la Fédération russe".

Iliana Iotova, soutenue notamment par le Parti socialiste bulgare et alliée du Premier ministre pro-russe Roumen Radev, 62 ans, s'est présentée durant la campagne comme la "présidente de la paix".

Elle occupe ses fonctions par intérim depuis janvier et la démission de Roumen Radev de la présidence pour se présenter aux élections législatives anticipées d'avril, qu'il a remportées avec sa formation.

La Bulgarie est une République parlementaire où le chef du gouvernement détient l'essentiel du pouvoir exécutif, alors que le chef de l'Etat a un rôle essentiellement représentatif.

Le scrutin de dimanche a toutefois été marqué par une abstention considérable, seuls 22% des électeurs s'étant déplacés aux urnes pour choisir parmi 27 candidats.

(Reportage Alex Lefkowitz; rédigé par Angeliki Koutantou, version française Sophie Louet)