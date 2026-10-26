Vente de produits dangereux : l'UE accepte des engagements de Temu

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le géant chinois du commerce en ligne Temu s'est engagé auprès de l'Union européenne à mettre en oeuvre un plan d'action pour lutter contre la vente via sa plateforme de produits dangereux, à la suite d'une amende que Bruxelles lui avait infligée en mai.

La Commission européenne a annoncé lundi avoir accepté des propositions du groupe, qui s'est notamment engagé à évaluer les mesures déjà introduites et à les renforcer si nécessaire.

L'UE avait infligé en mai une amende de 200 millions d'euros à Temu, pour avoir permis la vente aux consommateurs européens de produits illégaux, dont des jouets pour bébés dangereux ou des chargeurs défectueux. La plateforme contrevenait ainsi à ses obligations au titre du règlement européen sur les services numériques, le DSA.

Les engagements pris par le groupe doivent permettre de clore cette procédure.

"Nous saluons l'approbation par la Commission européenne du plan d'action de Temu relatif à ses obligations d'évaluation des risques au titre du règlement sur les services numériques (DSA), et nous remercions la Commission pour la qualité des échanges que nous avons eus avec elle tout au long de ce processus", a souligné le groupe, sollicité par l'AFP.

Selon le géant chinois, ces engagements "illustrent concrètement la volonté de Temu d'investir dans un dispositif de conformité solide, afin d'offrir à l'ensemble de ses utilisateurs dans l'UE un environnement d'achat sûr et digne de confiance".

Temu, qui connaît une progression fulgurante depuis son lancement en Europe en 2023, est la version internationale du mastodonte chinois du e-commerce Pinduoduo, né en 2015. Il propose un choix pléthorique de produits: vêtements, jouets, décoration, outils, objets high-tech etc.