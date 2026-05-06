Bukayo Saka sait qui il préfère affronter en finale

Bukayo sort les crocs. Interrogé par Micah Richards au micro de CBS après la qualification d’Arsenal en finale de la Ligue des champions, Bukayo Saka n’a pas semblé hésiter sur l’identité de l’adversaire qu’il préférerait affronter le 30 mai prochain à Budapest.

Après avoir assuré qu’il regarderait attentivement la demi-finale entre le PSG et le Bayern, l’unique buteur du mardi a déclaré qu’il allait faire « une réponse pour les médias » avant d’ajouter : « Mais tu sais très bien qui on veut affronter en finale. » …

TC pour SOFOOT.com