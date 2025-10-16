Budget: journée d'action des retraités le 6 novembre, annonce Binet (CGT)

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, ici lors d'une manifestation des travailleurs du secteur de la santé à Paris le 9 octobre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a appelé jeudi à la "mobilisation" contre le projet de budget pour 2026, indiquant que celle-ci commencerait "dès le 6 novembre prochain" avec une journée d'action des retraités.

"Ce budget est très dangereux. Il faut absolument le modifier en profondeur" et "il va falloir se mobiliser", a estimé la leader de la CGT sur France 2.

"La mobilisation va commencer dès le 6 novembre prochain, avec les retraités qui organisent une journée d'action" car "la pilule est particulièrement violente pour les retraités", a-t-elle poursuivi.

"Ça va être les premières victimes de cette explosion des frais de santé, parce que c'est eux qui ont besoin de se soigner le plus. En plus, ils ont une désindexation de leurs pensions pour 2026. Et en plus, cette désindexation, elle est gravée dans le marbre", a-t-elle détaillé. "Et la dernière chose, c'est que les retraités aussi auraient une forte augmentation de leurs impôts, avec une remise en cause des abattements".

"Si on fait le cumul de ces trois mesures, on voit que les retraités sont dans le viseur. Tout ça parce qu'on refuse d'aller taxer les plus riches et d'affronter les multinationales et les rentiers", a martelé la syndicaliste.

Interrogée sur la possibilité d'une nouvelle journée nationale de grève interprofessionnelle, Mme Binet a répondu que "ce sont des choses qui se débattent et qui se travaillent dans la durée", mais "ce qui est sûr, c'est que pour la CGT, l'heure est à la mobilisation" car "s'il n'y a pas de rapport de force, ce budget risque de passer tel quel". "Ce gouvernement est fragile comme jamais, et donc il faut qu'on continue à garder la main", a-t-elle estimé.

A peine installé, le deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu devra affronter jeudi matin deux motions de censure, lancées par l'extrême gauche et l'extrême droite. Elles devraient être rejetées, dans un scrutin serré, faute de soutien des socialistes.

Le gouvernement a présenté mardi un projet de budget qui prévoit un effort d'une trentaine de milliards d'euros pour freiner la dérive des finances publiques. M. Lecornu a dans le même temps proposé de suspendre la très impopulaire réforme des retraites de 2023 jusqu'à l'élection présidentielle.