Budget 2026 : "C'est ce qu'on peut faire de mieux maintenant", estime le prix Nobel d'économie Philippe Aghion

Philippe Aghion à Paris, le 14 octobre 2025. ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

"Un budget très raisonnable". Le prix Nobel d'économie Philippe Aghion a estimé jeudi 16 octobre que le Premier ministre Sébastien Lecornu proposait "un très bon budget" au vu des "circonstances" difficiles dans lesquelles il a été élaboré.

"C'est un très bon budget, c'est ce qu'on peut faire de mieux maintenant, étant donné les circonstances", a affirmé Philippe Aghion, interrogé sur RTL . "On peut raisonner dans un monde idéal, et puis il y a le monde dans lequel on est, et dans le monde dans lequel on est, je trouve que c'est un budget très raisonnable ", a aussi dit l'économiste qui a été l'un des conseillers du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017 avant de s'en distancier.

Le gouvernement Lecornu a présenté mardi un projet de budget combinant hausse de la fiscalité et maîtrise des dépenses pour redresser des comptes publics dégradés, s'engageant à suspendre la réforme des retraites et à laisser "le dernier mot" au Parlement pour éviter une censure.

14 milliards de nouveaux prélèvements

L'effort budgétaire français pour réduire le déficit public sera d'une trentaine de milliards d'euros, dont 14 milliards d'euros de nouveaux prélèvements obligatoires , a indiqué mercredi le ministre de l'Economie Roland Lescure.

Deux motions de censure contre le gouvernement, l'une de LFI et l'autre du RN, sont débattues par les députés ce jeudi matin. La première, déposée par LFI, n'a pas été adoptée, à 18 voix près

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure avait annoncé mercredi qu'il proposerait la réintroduction de la taxe Zucman sur les hauts patrimoines, par amendement, dans les futurs débats parlementaires. Cette proposition, votée plus tôt dans l'année à l'Assemblée nationale mais rejetée au Sénat, prévoit une taxation minimale de 2% pour les personnes dont le patrimoine dépasse 100 millions d'euros.

"Il faut absolument l'empêcher, c'est une catastrophe" , a alerté Philippe Aghion sur RTL , appelant à ne pas taxer l'outil de production. Selon lui, des pépites du secteur tech, à l'instar de Mistral, risqueraient de mettre "la clé sous la porte" si une telle taxe était mise en œuvre.