Budget 2025 : réunis à Matignon, les députés LR insistent sur la nécessité de "protéger" particulièrement "les petites retraites"

Michel Barnier à Issoire, le 4 octobre 2024. ( POOL / JEFF PACHOUD )

Le gouvernement envisage de reporter de six mois, du 1er janvier au 1er juillet 2025, l'indexation des retraites sur l'inflation, ce qui permettrait d'économiser 4 milliards d'euros sur les 60 milliards d'économies envisagées dans le budget.

"Sans nous, vous ne gagnez pas." Après les récentes tensions avec la macronie, les députés LR ont été reçus à Matignon par Michel Barnier mercredi 16 octobre. Ils ont insisté sur la nécessité de "protéger" les retraites dans le budget, ont indiqué des participants à l'AFP. Ils "ont insisté sur la nécessité de protéger les retraites et, en particulier, les petites retraites", a ajouté le porte-parole du groupe Vincent Jeanbrun.

Le Premier ministre a reconnu que le projet de budget, monté dans l'urgence, était "perfectible", a indiqué Matignon, précisant que LR lui avait apporté son "soutien". Le gouvernement envisage de reporter de six mois, du 1er janvier au 1er juillet 2025, l'indexation des retraites sur l'inflation, ce qui permettrait d'économiser 4 milliards d'euros sur les 60 milliards d'économies envisagées dans le budget. La réunion avec les députés de la famille politique de Michel Barnier, rebaptisé Droite républicaine, a été la première à se tenir à Matignon entre un groupe parlementaires et le Premier ministre depuis sa nomination début septembre. L'un des participants a salué la "convivialité" et "la chaleur humaine" ressentie lors de la rencontre, à un moment où les Républicains ont "besoin de se sentir cajolés et de se sentir aimés après des signaux méprisants envoyés par le groupe macroniste EPR (Ensemble pour la République, ex-Renaissance)".

Des tensions qui se sont traduites, il y a une semaine, par une passe d'armes fratricide à l'Assemblée nationale entre les présidents de groupes Gabriel Attal (EPR) et Laurent Wauquiez (LR), qui a fait perdre à la macronie la présidence de la commission des Affaires économiques au profit de la LFI Aurélie Trouvé. Selon l'un des responsables de LR, son groupe a ainsi voulu envoyer un "message" au groupe macroniste : "On ne gagne pas sans vous, mais on vous rappelle que sans nous, vous ne gagnez pas non plus".