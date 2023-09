Budget 2024 : le gouvernement mise encore sur la chance

« On a eu de la chance cette année… Il ne faudrait pas se dire que c'est reproductible » : une semaine pile avant la présentation du budget 2024 par le gouvernement, programmée le mercredi 27 septembre, ces mots résonnaient comme une mise en garde dans la bouche de ce haut fonctionnaire. De la chance ? Hausse des prix, tensions énergétiques, émeutes… Les bonnes nouvelles n'ont pourtant pas vraiment été au rendez-vous ces derniers mois.

Sauf sur un point : la croissance. Selon les dernières prévisions de l'Insee et de la Banque de France, livrées au début du mois de septembre, nous devrions atteindre les 0,9 % cette année, grâce à un deuxième trimestre providentiel (+ 0,5 %), dopé notamment par un rebond inattendu des exportations. Au total, ce n'est certes pas bien glorieux. Mais souvenez-vous la fin de l'été dernier…

Budget 2024 : pourra-t-on vraiment échapper à des hausses d'impôts ?Lunettes roses

Les pires scénarios tournaient alors en boucle, dans la bouche des politiques comme des économistes. Coupure du gaz, usines à l'arrêt, production en chute, menace de récession… Seul le gouvernement affichait alors un optimisme à toute épreuve lors de la présentation de son projet de loi de finances pour 2023, avec une prévision de croissance de 1 %. Personne n'y croyait… et pourtant ! Un an après, force est de constater que Bercy a visé plutôt juste : le pire a été évité et l'objectif sera presque

