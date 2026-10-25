Bruno Genesio refuse d'accabler ses joueurs avant d'affronter Le Havre

Paradoxal système. Si l’OM affiche toujours un compteur à 0 en Ligue Europa, le club phocéen a repris du poil de la bête en championnat depuis la trêve internationale avec deux succès consécutifs face à Troyes (0-2) et Angers (2-5). Seul face aux journalistes samedi, Bruno Genesio a refusé d’accabler ses joueurs.

L’heure de la remise en question pour Bruno Genesio

« Quand vous avez des comportements qui fluctuent d’un match à l’autre ou d’une mi-temps à l’autre, et que vous êtes coach, vous êtes dans l’obligation de vous remettre en question. Ça serait tellement simple de rejeter la faute sur les cadres, les jeunes, sur les changements… Je dois aussi assumer ma responsabilité, a reconnu le tacticien marseillais . Si ces matchs n’ont pas été abordés comme ils devaient l’être, c’est peut-être que mon message n’est pas passé. Le premier qui doit se remettre en question sur l’approche des matchs de coupe d’Europe, c’est moi . » …

LB pour SOFOOT.com