Bruno Genesio recadre très fort les jeunes de l'OM

Une victoire qui ressemblerait presque à une défaite. Bon, l’OM s’est quand même sorti du match contre Le Havre (4-3) avec trois points et un troisième succès d’affilée en Ligue 1, mais les Marseillais ont eu très chaud en toute fin de rencontre, avec un potentiel penalty qui n’a finalement pas été sifflé.

Une histoire d’humilité

« Je pense qu’on a fait 75 minutes de haut niveau face à une équipe de haut niveau et on s’est désuni dans le dernier quart d’heure , analysait Bruno Genesio au micro de Ligue 1+. Je suis très déçu de l’entrée des jeunes joueurs qui ont des qualités, l’état d’esprit, mais là ce soir cela aurait pu nous coûter très cher. Je suis très en colère, ce n’est pas la perte de balle, c’est le manque d’engagement quand on rentre dans un match et qu’on est de jeunes joueurs à Marseille et qu’on a des choses à prouver. » …

CG pour SOFOOT.com