Bruno Genesio évoque les objectifs de la saison et débloque un record

Un pied dans la . Alors que l’OM vient d’essuyer sa troisième défaite de suite à Rennes (1-0), Bruno Genesio a remis les pendules à l’heure quant aux objectifs de la saison . Titillé à propos de la place des Phocéens parmi les cadors du championnat, le Lyonnais a répondu : « Ce n’est pas à moi de dire ça. […] On doit être ambitieux dans notre jeu avec des joueurs qui répondent présent et qui tentent de faire ce qu’on leur demande, qui le réalisent par séquence, mais il en manque pour l’instant. J’ai les objectifs en tête, depuis longtemps, mais tout est clair pour moi. Je suis là pour analyser les matchs, pour évaluer mon équipe, et pour dire ce que j’ai à dire sur le jeu. Mais ce nn’est pas à moi non plus de parler à propos de ce qui a été fait avant. »

Un record bien maussade

Après avoir perdu contre l’AS Monaco, le Paris FC et le Stade Rennais, Pep Genesio touche du doigt un bien triste record : le voilà qui devient le quatrième coach à atteindre le plus haut total de défaites après 4 matches de Ligain sur le banc olympien selon Opta.…

SW pour SOFOOT.com