Bruno Genesio dresse des constats et s'agace en conférence de presse

Les Dogues aboient, la caravane passe. Avant la réception de Fribourg pour la dernière journée de Ligue Europa, Bruno Genesio n’a pas voulu se réfugier derrière les excuses pour expliquer la mauvaise série du LOSC.

« Les joueurs sont atteints, comme nous »

« Il y a eu b eaucoup d’absents, de blessures et des faits de jeu qui expliquent la série, mais ça ne suffit pas pour la justifier , pose le natif de Lyon. Les joueurs sont atteints, comme nous tous. Il faut aussi être lucide, la situation est difficile. Cinq défaites de suite, c’est la première fois pour moi. »…

SW pour SOFOOT.com