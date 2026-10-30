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Arteta : « Nous ne sommes pas à Disneyland »
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 19:32

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Arteta : « Nous ne sommes pas à Disneyland »

Arteta : « Nous ne sommes pas à Disneyland »

Suspendu trois matchs après avoir perdu ses nerfs contre Fleetwood Town, Max Dowman manquera le choc de dimanche contre Liverpool , ainsi que les rencontres face à Hull et Newcastle. Mikel Arteta a évoqué le cas du jeune crack (16 ans) en conférence de presse vendredi : « Nous devons nous préparer à ça. C’est l’environnement, c’est la réalité. Nous ne sommes pas à Disneyland, nous sommes en Premier League. »

« Nous prenons soin de lui, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Mais en même temps, nous avons des attentes, avec lui comme avec tout le monde, car il doit gagner le droit de jouer . Parce que les autres joueurs, ils vont me dire quoi ? Il faut être juste. » Dowman avait crevé l’écran mi-septembre en claquant un doublé contre Ipswich, mais Arteta reste prudent : depuis le début de la saison, le crack n’a joué que cinq minutes en Ligue des champions et 19 minutes en Premier League.…

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