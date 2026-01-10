 Aller au contenu principal
Bruno Genesio compare son parcours à celui d'Aimé Jacquet
10/01/2026

Bruno Genesio compare son parcours à celui d'Aimé Jacquet

Bruno Genesio compare son parcours à celui d'Aimé Jacquet

Élu coach français de l’année par France Football , Bruno Genesio se livre, ce samedi, dans les colonnes du magazine. Déclarant notamment : « Mon travail n’est pas toujours reconnu . Je sais que ça va faire encore parler et que certains vont dire que je fais mon Calimero , mais, sans prétention aucune et en étant assez objectif, je trouve que mon travail n’est pas toujours valorisé comme il pourrait ou devrait l’être. »

« On s’est forgé avec le travail, avec des valeurs »

Un destin qui, selon lui, le rapproche d’Aimé Jacquet , sélectionneur des Bleus lors du sacre de 1998 mais pas toujours épargné par les critiques : « Je trouve que c’est peut-être celui qui me ressemble le plus, en tant que personne et entraîneur. Dans le parcours aussi. […] Je pense qu’ on n’avait pas une grande légitimité au départ, comme peuvent l’avoir d’anciens grands joueurs , ce qui est normal. On s’est forgé avec le travail, avec des valeurs, avec les autres aussi. J’ai toujours adoré sa façon d’appréhender le métier. […] Il a fait des choix forts, contre l’avis de tous, à la tête des Bleus. Il est allé au bout de ses convictions, sûr de son fait. »

SOFOOT.com

