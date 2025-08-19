 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruges, Qarabağ et Paphos prennent une bonne option pour la phase de ligue
information fournie par So Foot 19/08/2025 à 23:12

Bruges, Qarabağ et Paphos prennent une bonne option pour la phase de ligue

Bruges, Qarabağ et Paphos prennent une bonne option pour la phase de ligue

Plus d’informations à suivre…

Étoile rouge de Belgrade 1-2 Paphos

Buts : Duarte (58 e ) pour les Serbes // Correia (1 ère ) et Pepe (52 e , sp) pour les Chypriotes

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • «On a l'impression d'une histoire montée»: l'avocat de Rabiot dénonce la décision de l'OM
    «On a l'impression d'une histoire montée»: l'avocat de Rabiot dénonce la décision de l'OM
    information fournie par So Foot 19.08.2025 23:47 

    Après un cabinet à Caen, un à Paris, un à Bayonne et un à Bayeux, Maître Romuald Palao va ouvrir son antenne à Marseille. Invité de l’After foot ce mardi soir, l’avocat d’Adrien Rabiot a… pris la défense de son joueur. « C’est très surprenant, c’est incompréhensible, ... Lire la suite

  • Kevin Trapp au Paris FC, c'est officiel
    Kevin Trapp au Paris FC, c'est officiel
    information fournie par So Foot 19.08.2025 23:42 

    Le rappel de Paris. Le Paris FC a officialisé ce mardi soir l’arrivée de Kevin Trapp, pressenti depuis quelques jours signer chez le promu. Le gardien allemand de 35 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec l’autre club de la capitale, qu’il avait quittée en même temps ... Lire la suite

  • Le Real commence par une petite victoire, Mbappé buteur
    Le Real commence par une petite victoire, Mbappé buteur
    information fournie par So Foot 19.08.2025 23:04 

    Real Madrid 1-0 Osasuna But : Mbappé (51 e , sp) Expulsion : Bretones (90 e + 4) côté Pampelune … UL pour SOFOOT.com

  • Rabiot et l'OM : le Duc encore déchu
    Rabiot et l'OM : le Duc encore déchu
    information fournie par So Foot 19.08.2025 23:00 

    Adoubé par son staff et ses coéquipiers à l'OM, Adrien Rabiot est poussé hors de son trône par ses dirigeants, prêts l'exclure pour affirmer la suprématie de l'institution olympienne. Le passé du joueur le rattrape et toute l'histoire est surréaliste. La Ligue ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank