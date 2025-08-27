Bruges atomise les Rangers, Benfica et Copenhague valident aussi leur ticket pour la Ligue des champions

Il ne fait pas bon être Glaswégien cette année. Après l’élimination surprise du Celtic face au Kaïrat Almaty, ce sont les Rangers qui ont pris la porte ce mercredi soir. Déjà battus 3-1 à domicile par le Club de Bruges, les Ecossais ont bu la tasse en Flandre et repartent avec un score de tennis (6-0) dans la musette . Et visiblement, c’était open-bar au Jan Breydel puisque ce ne sont pas moins de cinq buteurs différents (Tresoldi, Vanacken, Seys par deux fois, Stankovic et Tzolis) qui se sont chargé de donner la fessée aux protégés de Russell Martin, lesquels avaient de toute façon tendu le bâton pour se faire battre après l’expulsion de Maximillian Aarons au bout de seulement 8 minutes.

Copie maîtrisée pour le FC Copenhague . Après son match nul obtenu sur la pelouse de Bâle à l’aller, le FCK s’est tranquillement qualifié pour la phase de Ligue de la C1 en l’emportant à domicile au terme d’une leçon de réalisme. Au terme d’une mi-temps nulle et vierge, les Danois trouvent la faille dès le retour des vestiaires par l’entremise de l’ancien Bordelais Andreas Cornelius. Puis c’est Youssoufa Moukoko qui se charge de faire le break sur penalty peu avant la fin du match, inscrivant ainsi son premier but européen sous ses nouvelles couleurs. En face, les Bâlois auront dominé dans la possession et le nombre de tirs, mais les matchs, c’est bien connu, ne se gagnent pas à coups de stats.…

JD pour SOFOOT.com