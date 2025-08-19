Brighton récupère la pépite du dernier Euro féminin
La sensation de l’Euro 2025 s’exile au bord de la mer.
Brillante en sortie de banc au dernier Euro remporté par les Anglaises, l’attaquante d’Arsenal Michelle Agyemang retourne en prêt à Brighton. Déjà chez les Seagulls la saison dernière, la jeune pépite de 19 ans s’était révélée aux yeux du grand public sur la côte sud du Royaume où elle avait inscrit cinq buts en Women’s Super League.…
