Brighton lâche 58 millions sur un joueur qui n’a jamais joué avec Tottenham
Tottenham a trouvé le code de triche ultime. Brighton a officialisé l’arrivée de Luka Vušković pour environ 58 millions d’euros, bonus compris. À 19 ans, le défenseur croate s’est engagé pour cinq saisons, avec une année supplémentaire en option. Recruté par les Spurs dès 2023, arrivé à Londres en 2025, Vušković n’aura disputé qu’un match amical sous leurs couleurs. Zéro minute officielle, mais déjà la quatrième plus grosse vente de l’histoire du club derrière Harry Kane, Gareth Bale et Kyle Walker.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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