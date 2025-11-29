Brighton contraint de s’excuser auprès de la Chine après une publication

Le club de Brighton est dans la tourmente. La faute à la publication d’une photo de Kaoru Mitoma , accompagné d’un jeune du centre de formation des Seagulls , tenant une photo d’une figure de l’armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre Mondiale . Un post qui a provoqué de vives réactions en Chine, où le Japon a perpétré de nombreux massacres pendant le conflit.

The club sincerely apologises for any offence caused in China by a recent post about our Academy’s participation in the Premier League Christmas Truce Tournament. We hugely value our fans in China and had no intention of causing any offence.…

