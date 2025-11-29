 Aller au contenu principal
Brighton contraint de s’excuser auprès de la Chine après une publication
information fournie par So Foot 29/11/2025 à 16:30

Le club de Brighton est dans la tourmente. La faute à la publication d’une photo de Kaoru Mitoma , accompagné d’un jeune du centre de formation des Seagulls , tenant une photo d’une figure de l’armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre Mondiale . Un post qui a provoqué de vives réactions en Chine, où le Japon a perpétré de nombreux massacres pendant le conflit.

The club sincerely apologises for any offence caused in China by a recent post about our Academy’s participation in the Premier League Christmas Truce Tournament. We hugely value our fans in China and had no intention of causing any offence.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
