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Arbeloa prend (encore) la défense de Mbappé, parti se reposer en Sardaigne
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 09:36

Arbeloa prend (encore) la défense de Mbappé, parti se reposer en Sardaigne

Arbeloa prend (encore) la défense de Mbappé, parti se reposer en Sardaigne

En même temps, personne ne veut voir ce Real-là. Kylian Mbappé n’était pas présent lors de la victoire du Real Madrid face à l’Espanyol de Barcelone (2-0). Le Français, blessé à la jambe gauche, était en vacances en Sardaigne avec sa compagne, profitant d’un peu de repos . Une escapade italienne qui n’a pas plu à certains supporters du Real, furieux que l’attaquant ne supporte pas ses coéquipiers alors qu’ils se battent pour rattraper le Barça au classement afin d’éviter une saison blanche.

Libre comme l’air

L’entraîneur de la Maison Blanche, Álvaro Arbeloa, se fiche complètement de l’absence du Kyks . « La gestion des joueurs blessés est entièrement du ressort du staff médical du Real Madrid, qui détermine quand ils doivent se rendre à Valdebebas et quand ils n’y sont pas autorisés » , commence-t-il avant d’ajouter : « En dehors de cela, chaque joueur fait ce qu’il juge bon pendant son temps libre, et je ne peux pas intervenir là-dessus. »

EA pour SOFOOT.com

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