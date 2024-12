Brice Samba : « Peut-être que le club n'allait plus dans le sens que Franck Haise voulait »

Pas de langue de bois pour Samba.

Dans un long entretien accordé au journal L’Équipe , Brice Samba, qui n’a pas l’habitude de prendre des pincettes lorsqu’il s’exprime, est revenu notamment sur l’été délicat vécu par les Lensois, qui ont perdu Franck Haise, parti à Nice depuis, et Arnaud Pouille, directeur général . « J’ai essayé (de retenir Haise) , on a tous essayé, mais bon je pense que le mal était fait. Le coach avait sûrement pris sa décision depuis un moment. […] Quand les hommes du projet partent un à un, tu doutes, et encore plus avec ce qu’a dit le président. On en a parlé ensemble et je pense que si j’avais été à sa place, je n’aurais pas communiqué de cette manière-là, estime Samba . Il y a aussi des choses qui ont été dites sur des individualités, que certains ne pouvaient pas rester parce qu’on changeait de fusil d’épaule. Qu’il fallait vendre, qu’il y avait plein d’aspects à changer. Je ne dis pas qu’il a tort ou raison. Mais moi, Brice, j’aurais fait différemment. Parce que ça a foutu un certain doute à des joueurs. Avant de s’exprimer, il n’avait pas discuté avec nous. C’est après qu’il l’a fait. J’ai eu la chance d’en parler directement avec lui. Je n’avais pas peur que le club s’écroule car je sais que le RC Lens est fort. » …

AL pour SOFOOT.com