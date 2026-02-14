 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brice Samba : « On est dans la merde ! »
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 11:51

Brice Samba : « On est dans la merde ! »

Brice Samba : « On est dans la merde ! »

Gros, gros match de la part de Brice Samba. Et grosse, grosse réponse de la part du portier qui avait récemment été écarté par Habib Beye, avant le licenciement de l’entraîneur. Face au Paris Saint-Germain, le Stade rennais l’a emporté lors de la 22 e journée de Ligue 1 et peut remercier son gardien de but. Même le principal concerné à savouré sa performance , sur Ligue 1+ : «C’est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière, des choses qui ne se sont pas bien passées . Je suis très fier de ce qu’on a fait en équipe, on connaît tous la qualité de cette équipe de Paris… »

Et le dernier rempart breton de continuer, ajoutant une petite note humoristique : « En plus, ils sont venus avec leur équipe type donc je pense qu’ils voulaient vite plier le match. On a fait un match solide, costaud et c’est très bien pour la suite. Tout le monde s’est arraché et quand on est comme ça, on est très difficile à battre. On le savait, mais on avait du mal à le répéter assez souvent. Maintenant, on est dans la merde ! Parce qu’on ne doit plus faire moins par rapport à ce soir, on doit enchaîner et garder cet état d’esprit. Il fallait casser cette spirale de défaites, c’est chose faite. » Grande ambition que la régularité !…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tottenham a (déjà) son nouvel entraîneur
    Tottenham a (déjà) son nouvel entraîneur
    information fournie par So Foot 14.02.2026 13:25 

    Encore un qui risque de se faire virer dans quelques mois, voire quelques semaines. Pour succéder à Thomas Frank, licencié de son poste d’entraîneur au bout d’une demi-saison, Tottenham a choisi Igor Tudor . Les rumeurs disaient donc vrai, le Croate s’engageant ... Lire la suite

  • Ski acrobatique - Finales des bosses en parallèle femmes
    JO 2026/Ski acrobatique-Laffont au pied du podium du ski de bosses en parallèle
    information fournie par Reuters 14.02.2026 12:53 

    Perrine Laffont a ‌cruellement échoué samedi au pied du podium du ski ​de bosses en parallèle des Jeux olympiques de Milan-Cortina, en s'inclinant d'un seul point lors de la finale ​pour le bronze face à l'Américaine Elizabeth Lemley (18-17). L'Australienne Jakara ... Lire la suite

  • La médaillée d'or française Julia Simon pose sur le podium de l'épreuve individuelle féminine de biathlon 15 km lors des JO de Milan Cortina, le 11 février 2026 à Anterselva (Italie) ( AFP / FRANCK FIFE )
    JO: Simon et Jeanmonnot pas rassasiées, Laffont au pied du podium
    information fournie par AFP 14.02.2026 12:39 

    Julia Simon et Lou Jeanmonnot vont tenter de poursuivre la moisson de l'équipe de France de biathlon samedi, alors que la spécialiste des bosses Perrine Laffont a laissé filer l'occasion de remporter une deuxième médaille dans une édition des Jeux. . Simon et Jeanmonnot ... Lire la suite

  • Titi Camara vote Habib Beye !
    Titi Camara vote Habib Beye !
    information fournie par So Foot 14.02.2026 12:18 

    Mais qui, qui pourra bien avoir les couilles de remplacer Roberto De Zerbi ? Désormais ancien coach de l’Olympique de Marseille, l’Italien a laissé la place vide sur le banc du club phocéen. Et les rumeurs de succession se tournent désormais vers Habib Beye, quant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank