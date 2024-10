Brest, petit poisson dans l'océan de la Youth League

Pendant que les Brestois marchent sur la Ligue des champions, leurs cadets se font rouler dessus en Youth League. Propulsés dans une compétition dont ils n'osaient même pas rêver, les U19 du club ont subi deux lourdes défaites pour commencer leur campagne. Objectif désormais : prouver qu'ils peuvent être plus qu'un punching-ball.

L’Europe ne fait pas de cadeau. Les jeunes du Stade brestois ont vite pu s’en rendre compte. Quatre buts dans la valise contre Graz (1-4), cinq à Salzbourg (5-1) : la coque du bateau pirate s’est fissurée dès les premières vagues de la Youth League. Les Ty-Zefs se retrouvent dans les bas-fonds de la compétition, en 34 e position, avec la plus mauvaise défense de cette édition. La marche est haute pour les U19 bretons, qui n’étaient évidemment pas programmés pour se mêler à cette version junior de la Ligue des champions.

Phobie administrative

Le centre de formation brestois a dû sauter dans le grand bain, main dans la main, avec l’équipe d’Eric Roy, troisième de Ligue 1. Sans savoir totalement nager, même si le club a tout fait pour être prêt. En interne, toutes les forces vives ont été mobilisées pour pouvoir répondre au cahier des charges de l’UEFA dès la réception du Sturm Graz. « C’est assez costaud et comme c’est nouveau, quand on nous plante le décor, on se demande comment on va réussir à tout mener , explique Nicolas Mariller, directeur du centre de formation. Au niveau administratif, il y a un logiciel dans lequel on doit entrer toutes les informations du J-1, du jour de match, le déroulé de la journée, l’arrivée de l’adversaire… Il faut veiller à ne faire aucune erreur car l’UEFA est intransigeante. Ce côté-là était anxiogène au départ. On n’a pas l’habitude de gérer ça en U19 mais on est vraiment dans l’ambiance de l’organisation d’un match professionnel, c’est enrichissant pour tout le monde. » …

Propos de Nicolas Mariller recueillis par QB

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com