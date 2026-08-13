Brest mise sur un international malien

Un compatriote de Kamory Doumbia. Après Gautier Lloris annoncé ce mercredi, c’est Mamady Diambou qui a eu le droit à l’officialisation de sa signature au Stade brestois.

Le milieu défensif arrive en provenance du RB Salzbourg, où il était depuis janvier 2021 , hormis deux prêts de six mois à Liefering (D2 autrichienne) et Lucerne (Suisse). Il totalise 80 matchs avec la formation autrichienne, dont 7 de Ligue des champions (2024-2025) et un de Ligue Europa, contre l’OL la saison dernière.…

NB pour SOFOOT.com