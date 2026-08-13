 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brest mise sur un international malien
information fournie par So Foot 13/08/2026 à 18:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Brest mise sur un international malien

Brest mise sur un international malien

Un compatriote de Kamory Doumbia. Après Gautier Lloris annoncé ce mercredi, c’est Mamady Diambou qui a eu le droit à l’officialisation de sa signature au Stade brestois.

Le milieu défensif arrive en provenance du RB Salzbourg, où il était depuis janvier 2021 , hormis deux prêts de six mois à Liefering (D2 autrichienne) et Lucerne (Suisse). Il totalise 80 matchs avec la formation autrichienne, dont 7 de Ligue des champions (2024-2025) et un de Ligue Europa, contre l’OL la saison dernière.…

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De La Espriella, candidat de droite, prête serment en tant que nouveau président de la Colombie, à Cali
    Football-Six fédérations arabes soutiennent Infantino, dont le Qatar et le Maroc
    information fournie par Reuters 13.08.2026 19:03 

    par Karolos Grohmann Six présidents de fédérations nationales arabes de football, ‌dont ceux du Qatar et du Maroc, pays co-organisateur de la Coupe du monde 2030, ont apporté jeudi leur soutien au président ​de la Fifa Gianni Infantino, alors que l'instance dirigeante ... Lire la suite

  • Jeux Olympiques : Natation
    Natation-Moluh en argent sur le 50 m dos, sa première médaille internationale en individuel
    information fournie par Reuters 13.08.2026 19:03 

    Mary-Ambre Moluh a décroché jeudi sa première médaille ‌individuelle en compétition internationale en grand bassin avec l'argent sur le 50 m dos des championnats d'Europe de natation disputés au ​Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La ... Lire la suite

  • Un club allemand veut bannir les influenceurs de son stade
    Un club allemand veut bannir les influenceurs de son stade
    information fournie par So Foot 13.08.2026 18:49 

    Pas d’IShowSpeed à Dresde. Le club allemand a acté l’interdiction de la création de contenus par des influenceurs dans son stade. Pratique de plus en plus courante dans les enceintes de foot, le travail d’influenceur ne pourra donc pas être mené dans le stade Rudolf-Harbig ... Lire la suite

  • Haaland reçoit plusieurs prix Guinness pour ses records
    Haaland reçoit plusieurs prix Guinness pour ses records
    information fournie par So Foot 13.08.2026 18:46 

    Que de records. Erling Haaland a reçu quatre certificats Guinness World Records , récompansant certains moments marquants de sa carrière. L’un de ses records les plus fous est celui du joueur ayant atteint la barre des 100 buts en Premier League le plus rapidement. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank