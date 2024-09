Brest, kiffez comme vous êtes

Aussi improbable que cela puisse paraître, le Stade brestois s’apprête à découvrir ce jeudi la Ligue des champions. Si cela ne plaît pas à tout le monde, les joueurs d’Éric Roy se sont donné les moyens de vivre ces moments grâce à une saison 2023-2024 extraordinaire, surtout pour une équipe loin d’être prédestinée à un tel parcours. Et ça, ils ne l’ont volé à personne.

Ce n’est plus notre imagination, c’est maintenant et bien réel : le Stade brestois va disputer ce jeudi soir le premier match européen de son histoire. Un baptême du feu dans la cour des très grands, en Ligue des champions, contre le Sturm Graz à Guingamp, à une centaine de kilomètres du stade Francis-Le Blé, où tous les supporters brestois auraient aimé vivre cette soirée spéciale. Ils se contenteront des Côtes d’Amor, de Roudourou et du grand frisson auquel ils n’auraient jamais rêvé en temps normal. Les projecteurs sont désormais braqués sur Brest pour autre chose qu’une course au maintien ou qu’une montée dans l’élite.

Le club finistérien n’est rien à ce niveau, et alors ? La bande d’Eric Roy se présente comme l’une des équipes les moins expérimentées dans cette C1 nouvelle formule, avec seulement 22 apparitions cumulées dans cette compétition au sein de l’effectif. Il n’y a aucun complexe à avoir, aucune peur, aucune honte même. Une seule ambition, la plus belle dans ce foot ultra-compétitif : s’offrir un bon gros kif et se donner le droit de rêver de gagner des matchs.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com