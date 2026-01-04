 Aller au contenu principal
Brest fait le show contre Auxerre, Le Havre respire, Metz toujours dernier
information fournie par So Foot 04/01/2026 à 19:10

Supplément chantilly.

C’est l’une des bonnes opérations de l’après-midi. À son aise dans son antre de Francis Le Blé face à un Auxerre diminué, Brest a tranquillement fait sa loi (2-0) . Et le spectacle aussi, avec un but magnifique de la part de Ludovic Ajorque. Sur une percée de Rémy Labeau Lascary, qui le sert parfaitement en retrait, le Réunionnais régale d’une talonnade derrière la jambe d’appui gagnante. Le plus beau but du match ? Pas sûr, puisque l’ancien strasbourgeois est à nouveau décisif en seconde période, passeur cette fois pour la magnifique volée de Joris Chotard.…

