Sochaux endeuillé par la mort du fils d’un dirigeant dans l’incendie de Crans-Montana
Triste nouvelle du côté du FC Sochaux-Montbéliard.
Le club a annoncé le décès de Noa Thévenot El Kaim Billah, fils du membre du conseil de surveillance sochalien Xavier Thévenot, des suites du drame de l’incendie de Crans-Montana.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
