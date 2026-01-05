Le bilan affreux de Rúben Amorim à Manchester United

De quoi virer au cramoisi ?

Remercié par les Red Devils ce lundi matin, Rúben Amorim ne peut que contempler le désastre qu’il laisse derrière lui . Arrivé il y a 14 mois sur le banc de Manchester United, l’entraîneur portugais, plein de promesses après de très bonnes performances avec le Sporting Portugal, a vite déchanté. Il était censé aider la bande d’Harry Maguire à retrouver les sommets. Résultat : 23 défaites, 15 matchs nuls et 25 victoires . 38,1% de taux succcès, e Ralf Rangnick (37,9% de taux de succès en 2021-2022) fait pire depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson. Pire…

SW pour SOFOOT.com