 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bilan affreux de Rúben Amorim à Manchester United
information fournie par So Foot 05/01/2026 à 15:39

Le bilan affreux de Rúben Amorim à Manchester United

Le bilan affreux de Rúben Amorim à Manchester United

De quoi virer au cramoisi ?

Remercié par les Red Devils ce lundi matin, Rúben Amorim ne peut que contempler le désastre qu’il laisse derrière lui . Arrivé il y a 14 mois sur le banc de Manchester United, l’entraîneur portugais, plein de promesses après de très bonnes performances avec le Sporting Portugal, a vite déchanté. Il était censé aider la bande d’Harry Maguire à retrouver les sommets. Résultat : 23 défaites, 15 matchs nuls et 25 victoires . 38,1% de taux succcès, e Ralf Rangnick (37,9% de taux de succès en 2021-2022) fait pire depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson. Pire…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un jour férié en Écosse à l'occasion de la Coupe du monde ?
    Un jour férié en Écosse à l'occasion de la Coupe du monde ?
    information fournie par So Foot 05.01.2026 16:20 

    Le sens de la fête. On savait qu’il y aurait des kilts et des cornemuses, on ne savait pas qu’il y aurait un jour férié. Pour sa première qualification en Coupe du monde depuis 1998, le gouvernement souhaite marquer le coup. Ce lundi, le Premier ministre écossais, ... Lire la suite

  • Sochaux endeuillé par la mort du fils d’un dirigeant dans l’incendie de Crans-Montana
    Sochaux endeuillé par la mort du fils d’un dirigeant dans l’incendie de Crans-Montana
    information fournie par So Foot 05.01.2026 15:47 

    Triste nouvelle du côté du FC Sochaux-Montbéliard. Le club a annoncé le décès de Noa Thévenot El Kaim Billah, fils du membre du conseil de surveillance sochalien Xavier Thévenot, des suites du drame de l’incendie de Crans-Montana.… SW pour SOFOOT.com

  • Faut-il boycotter les États-Unis pendant la Coupe du monde 2026 ?
    Faut-il boycotter les États-Unis pendant la Coupe du monde 2026 ?
    information fournie par So Foot 05.01.2026 15:19 

    Un boycott de la Coupe du Monde 2026, du moins des matchs qui vont se dérouler chez l’Oncle Sam, est-il envisageable, souhaitable ou possible ? Comme pour le Qatar, aucun risque que Donald Trump, même après l'attaque américaine au Venezuela, soit privé de son Mondial. ... Lire la suite

  • Lennart Karl fait la cour au Real de Madrid
    Lennart Karl fait la cour au Real de Madrid
    information fournie par So Foot 05.01.2026 14:07 

    Un bel appel de phare. Les melons sont mûrs de plus en plus tôt ces temps-ci. Le révélation allemande du Bayern Munich, Lennart Karl n’a pas caché ses ambitions lors d’une visite dans un club de supporters ce dimanche. « Le Bayern est un très, très grand club. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank